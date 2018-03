Drie doden en 15 zieken door eten meloen

In AustraliŽ zijn al drie doden gevallen door een listeria-besmetting van cantaloupe-meloenen. Zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem wordt aangeraden geen voorgesneden meloen meer te eten.Naast de drie dodelijke slachtoffers zijn ook 15 ouderen ziek geworden nadat ze de meloenen hadden gegeten, zo meldt The Guardian. In de meeste gevallen is de listeria-bacterie onschuldig, maar bij mensen met een verzwakte gezondheid, zoals zwangere vrouwen en ouderen kan een besmetting leiden tot misselijkheid, diarree, infectie van de bloedbaan en infectie van de hersenen. Het Australische ministerie van Gezondheid verwacht dat er de komende weken nog meer gevallen zullen worden gemeld.De meloenen zijn afkomstig van een producent in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het zuidoosten van het land. De besmette exemplaren zijn inmiddels uit de schappen van de winkels verwijderd.