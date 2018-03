Zwangere vrouw krijgt boete omdat ze spookwandelt in metro

De politie van Parijs heeft een vrouw een opmerkelijke boete gegeven. Een wandeling in de verkeerde richting van de metro kwam haar duur te staan. De boze partner van de vrouw doet nu zijn beklag op social media.



Een zwangere vrouw wilde haar route naar de uitgang een beetje inkorten omdat ze moeilijk kon stappen. Maar dat was buiten de politie gerekend. Omdat ze de ingang gebruikte om naar buiten te gaan, kreeg ze prompt een boete van 60 euro.



De partner van de vrouw kan nog steeds zijn ogen niet geloven en doet zijn verhaal op Twitter. Daar krijgt hij veel begrip. De boete blijkt zelfs hoger te liggen dan die voor zwartrijden. De vervoersmaatschappij laat weten dat ze niet vaak zulke bekeuringen geeft, maar dat de regel er is om de veiligheid van de passagiers te garanderen.

Reacties

07-03-2018 20:25:41 merlinswit

Hier loopt alles door elkaar zonder veel ongelukken. Ik vind het maar een raar excuus voor de boete.

07-03-2018 22:49:31 Mamsie

Ook daar lopen dus dienstkloppers rond.



Eigenlijk wist ik dat al, je komt ze in alle landen tegen als je pech hebt.

07-03-2018 23:24:21 TonK

euh, ik verwarde slaapwandelen met spookwandelen. Maakt het verhaal toch anders.



Zo leer je; altijd eerst het belangrijk persoontje paaiën. Dan lukt wat je wil meestal wel. Geef hun het idee dat ze je helpen vanuit zichzelf en hopla.. Dus in dit geval;'meneer de politie, ik ben moeilijk ter been, kunt u mij een korte route wijzen naar de uitgang?(en als vrouw even met de ogen knipperen)



