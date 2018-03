Dakloze eet beschermde blauwe reiger

Waar rook is, is meestal vuur. Dat bleek zondagmiddag in het Haagse Bos. Daar trof de politie een dakloze Rus die bij een open vuurtje stond, met daarin resten van wat een blauwe reiger bleek te zijn. 'De man had de reiger geslacht, bereid en opgegeten...', meldt de politie.De 31-jarige man vertelde de agenten dat hij de vogel dood had gevonden in het bos. Volgens de regels van de Natuurbescherming moet je beschermde diersoorten, zoals deze blauwe reiger, met rust laten. De politie kan de Rus voor dit vergrijp dan ook niet vervolgen omdat niet zeker kan worden gesteld of de man de reiger dood heeft gevonden of hem zelf heeft gedood.Wel is de man aangehouden vanwege het stoken van een open vuurtje in het bos en omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had. 'Hij is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie', aldus de politie.De poten van de reiger worden opgenomen in de collectie 'Dode dieren met een verhaal' van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, die laat zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen en wat de gevolgen kunnen zijn. In de collectie zit onder meer de Tweede Kamermuis en de Dominomus.