Sneeuw en vrieskou? Deze dames kijken voetbal in bikini

We zagen het deze week al een paar keer voorbijkomen in Nederland: volle voetbalstadions met dik ingepakte supporters op de tribunes. Maar in Denemarken lossen ze dat heel anders op. Gewoon met een hottub langs de zijlijn.Het gebeurde allemaal tijdens de wedstrijd tussen Hobro IK en FC Kopenhagen. Voor de voetballers was het afzien. Maar deze fans hadden de avond van hun leven. Met drank, ploeterende mannen op het veld en een warm bad.De drie vrouwen hadden het hottub-avontuurtje gewonnen na een prijsvraag.De voetbalwedstrijd tussen Hobro IK en FC Kopenhagen eindigde overigens in 0-2.