Mexicaan leeft 37 jaar als Amerikaan en int tonnen aan uitkeringen

Een Mexicaan heeft toegegeven dat hij 37 jaar geleden de identiteit van een Amerikaan heeft gestolen en sindsdien honderdduizenden dollars aan uitkeringen heeft gekregen van Amerikaanse overheden.



Andres Avelino Anduaga vertelde voor de rechtbank in San Diego dat hij in de jaren 70 als illegale immigrant de VS was uit gezet. Hij kwam terug en stal in 1980 de identiteit van een Amerikaan. Met diens papieren wist hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering te krijgen en andere toeslagen voor gehandicapten. Hij vertelde de rechter dat hij op die manier in de loop der jaren bijna een kwart miljoen dollar heeft opgestreken. Hij kon al die jaren ongehinderd tussen de VS en zijn geboorteland heen en weer reizen.



Anduaga ging door het leven als Abraham Riojos, geboren in 1958 in Texas. Die naam staat ook op het rijbewijs dat hij in CaliforniŽ kreeg. In werkelijkheid is Anduaga 66 jaar geleden geboren in Tijuana in Mexico. De zaak kwam aan het licht toen de uitkeringsinstantie zijn situatie twee jaar geleden evalueerde.



De echte Abraham Riojos is verbaasd dat zijn identiteit was gestolen. Hij blijkt sinds 1980 onder een andere naam te leven, omdat zijn vader toen van naam veranderde.



Als Anduaga wordt veroordeeld kan hij twaalf jaar in een Amerikaanse cel doorbrengen en flinke boetes tegemoet zien. Hij heeft beloofd dat hij zo veel mogelijk van het gestolen geld aan de Amerikaanse staat zal terugbetalen.



En waar betaalt hij dat van? Van het geld dat hij in de gevangenis verdient met wasknijpers maken?

