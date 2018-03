Zimbabwe klaagt over te kleine condooms

De bevolking van Zimbabwe zit met een kleinů Of nou ja, misschien toch een groot probleem. De condooms die het land importeert uit China zijn te klein, zegt David Parirenyatwa, de Zimbabwaanse minister van Volksgezondheid.



Parirenyatwa deed zijn beklag over knellende condooms bij een conferentie over hiv en aids. Hij vreest dat minder mannen gebruik maken van condooms als die niet comfortabel zitten. En dus voor een toename van seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals bijvoorbeeld hiv.



Het virus dat aids veroorzaakt is een groot probleem in Zimbabwe. Ruim 13 procent van de volwassenen is seropositief. "Vandaar dat we het gebruik van condooms fanatiek promoten", zegt Parirenyatwa.



Volgens de minister zou Zimbabwe zelf condooms moeten produceren, maar een vooraanstaande Chinese fabrikant laat weten dat er al wordt gewerkt aan een oplossing. "Er zijn plannen om voortaan condooms in verschillende maten te verkopen", zegt de condoomfabrikant. "Daarvoor doen we onderzoek naar de behoeften van mannen in verschillende landen."



China is 's werelds grootste producent van condooms. Meer dan 300 bedrijven maken er jaarlijks ongeveer 3 miljard exemplaren.



