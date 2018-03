Dronken automobilist wil politie omkopen en plast in cel

Een dronken automobilist heeft in de nacht naar zaterdag tevergeefs geprobeerd de politie om te kopen. Toen dat niet lukte plaste hij in zijn cel.



De politie wilde de man, 29 jaar en afkomstig uit Borsele, rond 2.30 uur aanhouden op de Buthdijk bij Axel. Die ging er aanvankelijk met hoge snelheid vandoor, maar stopte op de Sasweg.



Meteen nadat hij was uitgestapt probeerde hij de politie om te kopen door de agenten geld aan te bieden. Die gingen daar niet op in. Uit een blaastest bleek dat de verdachte te veel had gedronken.



In het politiebureau weigerde de man alle medewerking. Terwijl de agenten een bekeuring uitgeschreven urineerde de man uit protest in zijn cel. Hij krijgt binnenkort een rekening van een schoonmaakbedrijf. Zijn rijbewijs is hij voorlopig kwijt.

Reacties

06-03-2018 19:30:00 Samui-Axe

Ik hoop dat hij een hoge boete krijgt! Ik heb toch zo'n hekel aan zulke mensen

06-03-2018 20:44:47 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.581

OTindex: 3.253

Quote:

de Buthdijk bij Axel. Die ging er aanvankelijk met hoge snelheid vandoor Gelukkig heeft die dijk geen zeewerende functie.

