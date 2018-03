Dievegge bijt letterlijk van zich af

APELDOORN - De politie heeft zaterdagmiddag een vrouw aangehouden vanwege winkeldiefstal en het bijten van een vrouw die hielp bij haar aanhouding.



De 22-jarige vrouw werd na een diefstal uit een winkel aan de Hoofdstraat buiten de zaak aangesproken door personeel. De vrouw gedroeg zich vervolgens 'recalcitrant' volgens de politie. Het personeel pakte de vrouw daarop beet, een passerende vrouw hielp daarbij.



De assisterende voorbijganger werd vervolgens gebeten door de dievegge. De verdachte is vervolgens overmeesterd en op de grond gelegd tot de politie arriveerde. De politie heeft de vrouw meegenomen en vastgezet. Ze wordt verdacht van meerdere diefstallen. Ook moest de vrouw nog 34 dagen celstraf uitzitten.



De gebeten vrouw is door haar huisarts in Almelo behandeld.

Reacties

06-03-2018 19:49:11 Samui-Axe

Oké dan, je bent een voorbijganger, waarom moet je zo nodig het personeel helpen? Zo ik begrijp uit het artikel waren er meerdere personeelsleden, dus had de passant totaal niets te zoeken in dit dispuut.. En nu werd ze gebeten, laten we hopen dat de dievegge niet HIV positief is of hepatitis heeft.. Domme actie van de betreffende voorbijgangster..



Laatste edit 06-03-2018 19:57

06-03-2018 20:46:35 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.581

OTindex: 3.253

Waarom staat 'recalcitrant' eigenlijk tussen aanhalingstekens?

