Vrouw schrikt van ambulance en stuurt auto de vangrails op

Een automobilist is zaterdagavond op de vangrail van de A10 bij Slotervaart terechtgekomen.De vrouw zei tegen de politie dat dat kwam door een uitwijkmanoeuvre. Achter haar reed een ambulance met zwaailichten een sirene. Toen ze snel aan de kant wilde gaan zag ze de vangrails over het hoofd. Er zaten meerdere inzittenden in de auto, maar niemand raakte gewond.De politie heeft een rijstrook afgesloten. De auto is inmiddels door een bergingsbedrijf weggehaald.