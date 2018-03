Chinese vrouw zwaargewond na vangen peuter van derde verdieping

In de Chinese stad Kaili in de provincie Guizhou is vorige week een vrouw zwaargewond geraakt toen zij een kind redde bij een val uit een gebouw. De 49-jarige verkeersco÷rdinator Chen Zhongping zag het kind op de derde verdieping uit het raam klimmen en wist haar ternauwernood te vangen.



Volgens Chinese media had de oma van het 3-jarige meisje zichzelf buitengesloten, terwijl het kind nog binnen was. De peuter zou uit het raam zijn geklommen vanwege het harde geluid dat de slotenmaker maakte bij het forceren van de deur. Het kind viel in de armen van de verkeersco÷rdinator, die vervolgens via een luifel op de grond viel.



De vrouw werd met een hersenbloeding opgenomen in het ziekenhuis en lag enkele dagen in coma. Vrijdag kwam ze weer bij. Ze is buiten levensgevaar en wordt van de intensive care naar de normale verpleegafdeling overgebracht. De peuter ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis.



De vrouw werd in het ziekenhuis opgezocht door haar baas en lokale bestuurders en geprezen voor haar heldendaad.

Reacties

T S Geweldig! Weer een heldin op deze planeet!

Quote:

Het kind viel in de armen van de verkeerscoördinator, die vervolgens via een luifel op de grond viel.



Nou, ik snap er niet veel van hoor!

Waar bevond die vrouw zich dan toe het kind viel? Nou, ik snap er niet veel van hoor!Waar bevond die vrouw zich dan toe het kind viel?

