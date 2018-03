Inbraak bij Lidl mbv een graafmachine

Een groep plunderaars heeft in Dublin huisgehouden op een zelden vertoonde manier. Met een gestolen graafmachine werden de pui en het dak van een Lidl supermarkt gesloopt, waarna tientallen plunderaars de winkel binnentrokken.De graafmachine werd ook gebruikt in een mislukte poging om de kluis van de winkel open te breken.De plunderaars dachten ermee weg te komen door de ongekende sneeuwstorm die het land al enkele dagen teistert. De politie had inderdaad de grootste moeite om op tijd ter plekke te zijn, maar met hulp van het leger werden de plunderaars uiteindelijk gestopt. Van de supermarkt bleef weinig over.Negen mannen zijn gearresteerd. Volgens Ierse media zou een van hen de man zijn die de graafmachine bediende. Ze worden ook verdacht van betrokkenheid bij twee andere plunderingen dezelfde avond.