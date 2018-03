Vrouw krijgt bij pakje pruimen gratis rat mee

Salma Riaz heeft de schrik van haar leven gekregen toen ze in haar pakje pruimen een levende rat gevangen zag. De Duitse supermarktketen Aldi heeft intussen zijn excuses aangeboden.Salma Riaz ging haar dagelijkse inkopen doen in een Britse Aldi, kwam thuis en laadde nietsvermoedend alles uit. Ze had niets door tot ze ís avonds rare geluiden hoorde bij haar fruitmand. Tot haar verbazing zag ze een rat gesandwicht tussen het net en de pruimen van het pakje.Ondertussen heeft de supermarktketen zijn excuses aangeboden. Aldi verklaarde nog dat het voorval nooit in de magazijnen kan gebeurd zijn en wijst met de vinger naar de Italiaanse fruitkwekerijen. Het is nochtans niet de eerste keer dat de Duitse keten in opspraak komt voor zulke incidenten. Drie weken geleden werd een rat in een verpakking van diepvriesgroenten ontdekt.