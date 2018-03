24 uur vast op de Franse snelweg bij Marseille

Ik verveel me kapot", antwoordt Tjitze Zijlstra op de vraag hoe het met hem gaat. Hij staat al meer dan een dag vast op de Franse snelweg. "Ik probeer positief te blijven. Anders wordt het heel zwaar. Het is zo saai"De 27-jarige inwoner van Hilversum is op roadtrip door Europa. "Dat ging allemaal heel leuk en aardig, totdat ik gisteren in de buurt van Marseille kwam. Daar begon het te sneeuwen. Iedereen reed 30 tot 40 kilometer per uur en het werd een chaos op de weg. Rijbanen bestonden niet meer."Rond 13.30 uur in de middag was het zover: Tjitze stond stil. "Kan gebeuren", dacht hij nog even. Maar al snel had hij door dat het weleens heel lang kon gaan duren. "Nu, 24 uur later, sta ik er nog. Gelukkig is de roaming gratis, dan kan ik tenminste een beetje internetten."Tjitze begreep lang niet wat er aan de hand was, maar hij heeft inmiddels wat informatie gekregen. "Ik hoorde dat hier sinds 1963 niet zo veel sneeuw is gevallen. Er zijn een paar ongelukken gebeurd en toen hebben ze gedacht: het is te gevaarlijk, we gooien alles dicht."En daar stond Tjitze. De Dordogne was en is het doel. Nog een paar dagen lekker fietsen voordat hij weer naar huis zou gaan, was het idee. In plaats daarvan bracht hij de nacht door in zijn auto en moet hij achter een muurtje naar de wc. En dat alles bij een temperatuur van rond het vriespunt. "Gelukkig hoefde ik nog niet voor de grote boodschap", lacht hij.Een geluk bij een ongeluk: Tjitze had genoeg eten en drinken bij zich. "Maar dat eten is nu wel bijna op. Ik heb genoeg water, maar daar heb ik niet zoveel behoefte aan."Tjitze hoopt vanavond in zijn hotel aan te komen. Vooralsnog is dat echter nog niet het geval, en dus is Tjitze ineens erg ver in zijn boek. "Daar was ik pas in begonnen, maar nu ben ik bijna aan het einde."Hoe hij het volhoudt op de Franse snelweg? Positief blijven. "Het is vakantie. Ik hoef niet per se ergens heen. Ik had de tijd liever ergens anders aan besteed, maar het is nu eenmaal zo. Morgen hoop ik lekker te kunnen fietsen."