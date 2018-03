04-03-2018 11:51:57

Supergoed van deze broers. Toen ikzelf nog jong was, ik denk een jaar of 13, stond ik in zee en ontdekte een stukje verderop twee verdrinkende kindjes. De grootste kon redelijk zwemmen maar de ander niet en die klampte zich aan haar grotere zus vast waardoor ze beiden zonken. Ik ben er gauw heen gezwommen, heb de kleine op m'n rug genomen en naar het ondiepe gedeelte gebracht, terwijl het andere meisje zelf naar de kant kon komen.Geen mens die er op lette of het had zien gebeuren, ook helemaal niet aan mijn ouders verteld of zo. Het leek mij destijds een kleine onbelangrijke handeling. Pas jaren later, toen ik daar nog eens aan terugdacht, realiseerde ik me de impact van het geheel en dat ik echt twee kinderen gered had, dat vind ik nu nog steeds een wonderlijk ideeLeuk voor de jongens dat ze echt even een eremomentje hebben.