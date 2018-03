Kat reist 2 uur mee onder motorkap auto

De kat op de foto hieronder heeft afgelopen weekend een heuse wereldreis afgelegd. Het diertje was onder de motorkap van een Volvo geklommen, die vanuit Breda via Tilburg en Oisterwijk naar het Limburgse Baexem was gereden. Wanneer de kat precies onder de auto is geklommen, is niet bekend.De bestuurder van de auto hoorde tijdens het rijden een raar geluid en besloot daarop zijn auto langs te brengen bij de garage. Eenmaal daar was al snel duidelijk wat het rare geluid veroorzaakte. Vies van de motorolie zat een kat vastgeklemd tussen het motorblok en de bodemplaat van de auto, waar het diertje toen al zon twee uur heeft moeten hebben gezeten.Miriam Moonen, werkzaam bij het garagebedrijf in Baexem waar de auto werd binnengebracht, probeerde de kat uit zijn benarde positie te bevrijden. Nadat het diertje geschrokken wegschoot, slaagde Miriam erin hem alsnog te vangen. De gealarmeerde dierenambulance heeft het beestje onderzocht en naar een dierenasiel in Weert gebracht.