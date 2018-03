Waarom je die papieren zakjes uit schoendozen maar beter bijhoudt

Gooi je die witte, papieren zakjes met korrels altijd meteen de vuilnisbak in als je ze in een of andere verpakking aantreft? Je houdt ze in de toekom

Reacties

03-03-2018 15:34:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.675

OTindex: 61.315

Die zakjes bewaar ik altijd. Ik heb een antieke exsiccator waar ik ze in bewaar.

En af en toe komen ze goed van pas.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: