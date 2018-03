Koorddanser balanceert zonder veiligheidsnet op 30 meter hoogte

Noem het dom. Noem het gaaf. Koorddanser Nik Wallenda heeft in ieder geval geen hoogtevrees. De Amerikaanse acrobaat balanceerde op een koord tussen twee gebouwen op 30 meter hoogte. En dat zonder veiligheidsnet.

03-03-2018 14:01:57

Of het nou op 30, op 300 of 3000 meter is. Als je valt ben je dood.