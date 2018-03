Kardinalen behandelen nonnen als huisslaven

Te veel nonnen die “huishoudelijk werk of andere ondergeschikte taken” doen voor kardinalen, bisschoppen en lokale parochies werken onder slaafse omst

02-03-2018 18:05:35

@ Quote: Sommige nonnen staan voor dag en dauw op om het ontbijt voor hoge geestelijken klaar te maken en gaan pas naar bed als “het avondeten is opgediend, het huis is gepoetst en de was en de strijk is gedaan.



Het recht van de vrouw is het aanrecht.