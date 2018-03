300 mensen slapen in hun auto door heftige sneeuw

In Nederland ligt een beetje sneeuw, maar in Groot-BrittanniŽ ligt er een stuk meer. Op sommige plekken is wel een halve meter sneeuw gevallen. 300 mensen moesten woensdagnacht in hun auto slapen omdat ze geen kant meer op konden.De hele nacht bleef het door sneeuwen en werden de files alleen maar langer. Gelukkig krijgen sommigen hulp van mensen in de buurt. Die brengen warme koffie, thee en broodjes om de gestrande mensen te helpen.In een groot deel van Groot-BrittanniŽ is code rood afgegeven. Vliegtuigen en treinen vertrekken niet en scholen zijn gesloten. Foto