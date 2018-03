Naakt schaap gered van de kou

Een 'naakt' schaap in het Overijsselse Nieuwleusen heeft de politie gisteren werk bezorgd. Het dier stond in de wei met een opgestroopte vacht en dat trok de aandacht van voorbijgangers.



"Het schaapje zou het erg koud hebben", schrijft de politie op Facebook. En dus gingen de agenten een kijkje nemen. "Toen wij ter plaatse kwamen, viel het 'naakte schaap' ons direct op. Wij zagen een schaap staan, die zijn wollen vacht opgestroopt had tot op zijn rug en in zijn nek."



De politie denkt dat het schaap vast heeft gezeten aan het prikkeldraad en daardoor zijn eigen vacht omhoog heeft getrokken. "Wij zijn op zoek gegaan naar de eigenaar en deze hebben we gelukkig binnen korte tijd kunnen vinden." Het schaap werd door zijn eigenaar verder geholpen.



Reacties

Zo'n beest hoort ook in een stal te zijn nu.

Er is hier een soort kinderboerderij,

en het valt me op dat met extreme kou de geiten wel (vrijwillig) de stal in gaan, maar dat de reeën liever buiten blijven.



Laatste edit 02-03-2018 09:37 @stora : schapen hebben een dikke vacht hoor, die kunnen veel hebben.Er is hier een soort kinderboerderij,en het valt me op dat met extreme kou de geiten wel (vrijwillig) de stal in gaan, maar dat de reeën liever buiten blijven.

Vroeger waren de winters veel erger en nu hoor je overal geklaag als het 1 week winter is. @allone , ook de dieren zijn net als de mensen deze temperaturen niet meer gewend.Vroeger waren de winters veel erger en nu hoor je overal geklaag als het 1 week winter is.

