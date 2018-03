Kersverse prins Hugo gaat gewoon verder met studeren

Hugo Klynstra, de kleinzoon van prinses Irene die zich sinds vanmorgen prins mag noemen, zal zijn toekomstplannen vooralsnog niet wijzigen. ,,Hij doet een technische studie en daar gaat hij gewoon mee verder'', zegt zijn advocaat Ton Vermeulen, die ook laat weten dat de nieuwbakken prins weinig zin heeft in veel publiciteit.



De 21-jarige Klynstra is een buitenechtelijk kind van prins Carlos, de zoon van prinses Irene. Klynstra mag zich voortaan officieel prins noemen en de adellijke titels van zijn vader dragen, na een jarenlange juridische strijd met zijn vader. De Raad van State besloot vanmorgen dat Klynstra recht heeft op de titel 'prins' en het predicaat 'Koninklijke Hoogheid' en dat hij recht heeft op de biologische naam van zijn vader: prins de Bourbon de Parme.



Daarmee is Hugo Klynstra in n klap tot de adelstand verheven, wat voortaan ook zal gelden voor zijn nakomelingen. Hij wordt echter gn lid van het Koninklijk Huis. De nieuwe prins krijgt dus ook geen toelage van de Staat. Wat de nieuwe prins wel met zijn titel en chique achternaam gaat doen, wil zijn advocaat niet zeggen. ,,Maar dat is niet veel anders dan de toekomstplannen die hij al had'', zegt Vermeulen. ,,Hij heeft keurig zijn vwo afgemaakt en heeft zijn technische studie bij mijn weten nog niet voltooid. Waarom hij dan toch die titel en achternaam wilde hebben? Ja, het gaat om zijn vader, h.''



Hugo's vader prins Carlos buit zijn titels en achternaam wel al jaren uit. Carlos wilde verhinderen dat zijn zoon, die onverwachts voortkwam uit een vroegere relatie met de elf jaar oudere Brigitte Klynstra, dat ook zou kunnen doen. Carlos heeft nooit ontkend dat Hugo zijn zoon is, maar wil geen familierechtelijke banden. Tijdens de inhoudelijke behandelingen bij de rechtbank wisselden beiden geen woord met elkaar.

01-03-2018 16:15:54 Mamsie

Moraal van het verhaal: als je echt geen kind wilt, zorg dan zelf dat de anticonceptie waterdicht is.

En laat je niks wijsmaken door een vrouw die stiekem andere plannen en een kinderwens heeft.



Ze heeft hem er gewoon ingeluisd voor haar kinderwens en goed beschouwd is de prins door haar sexueel misbruikt.



01-03-2018 16:33:48 DrZiggy

S @Mamsie : Waar haal je dat allemaal vandaan? Er staat alleen dat er een relatie was en een kind dat niet gepland was. Dat kan om heel veel verschillende redenen, zonder dat het meteen een duivels plan van de moeder is.

01-03-2018 16:55:02 Mamsie

Het zijn de woorden van de prins zelf toen hij sprak over haar besluit om moeder te worden. En waarom heeft hij 'niets gebruikt?

Omdat hij dacht dat er een pil gebruikt werd.

Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Ik vind het alleen sneu voor de jongen dat hij zonder vader moest opgroeien.

En zonder vader verder moet leven, prins of niet. @DrZiggy : Het kind was door de moeder kennelijk wél gepland.Het zijn de woorden van de prins zelf toen hij sprak over haar besluit om moeder te worden. En waarom heeft hij 'niets gebruikt?Omdat hij dacht dat er een pil gebruikt werd.Maar ja, gedane zaken nemen geen keer. Ik vind het alleen sneu voor de jongen dat hij zonder vader moest opgroeien.En zonder vader verder moet leven, prins of niet.

01-03-2018 17:06:37 stora

Maar ik vind dat hij gelijk heeft.

Als je vader een prins is, dan heb jij als nazaat ook recht op die titel.

Het zal voor die jongen een soort van erkenning zijn. @Mamsie , misschien heeft hij wel een hele leuke pleegvader he.Maar ik vind dat hij gelijk heeft.Als je vader een prins is, dan heb jij als nazaat ook recht op die titel.Het zal voor die jongen een soort van erkenning zijn.

01-03-2018 17:12:16 Jura6

@stora : Het lijkt mij ook wel handig voor sollicitaties e.d.

01-03-2018 17:15:08 stora

Het lijkt me dat je iets moet kunnen en dat je met alleen een titel er niet komt. @Jura6 , van mij mag je prins op je cv zetten hoorHet lijkt me dat je iets moet kunnen en dat je met alleen een titel er niet komt.

01-03-2018 21:02:59 De Paus

S @venzje :

: Op mijn cv staat Prince2. Geldt dat ook? Quote @stora : Op mijn cv staat Prince2. Geldt dat ook?



Op mijn CV staat Paus, maar toen ik daar solliciteerde, wilden ze mij bij de gemeentereiniging niet aannemen vanwege mijn witte petje. Op mijn CV staat Paus, maar toen ik daar solliciteerde, wilden ze mij bij de gemeentereiniging niet aannemen vanwege mijn witte petje.

01-03-2018 21:41:43 omabep

@De_Paus: Ze nemen je wel aan bij de GGZ hoor, daar mag je het wel maar dan in de dagbesteding en ook je witte petje ophouden.

