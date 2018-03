Helft Nederlandse vakantiehuisjes te vies

In een onderzoek naar de hygiëne in Nederlandse vakantiebungalows klinkt het dat “veelvuldig stof, haren, schimmel, beestjes, druipsporen en vlekken o

mijn ouders hebben een huisje en ik help daar ook wel eens schoonmaken. tevens ben ik daardoor gewend geraakt aan een zekere mate van 'schoon' bij een vakantie huisje.de meeste huisjes waar we in bivakkeren op vakantie halen dat niet. en ik lever ze meestal schoner af...vooral dat centerparcs huisje was smerig, stof op de plinten, vlekken in de vloerbedekking op de kamers.. bah

01-03-2018 20:04:46

Ik ben voor het eerst en het laatst in een huisje geweest in 2011 in Limburg. We moesten eerst schoonmaken en alles tellen of het aanwezig was wat er moest zijn, toen moesten we onze bedden opmaken en bij vertrek weer afhalen en in een hoeslaken bij elkaar bij de deur achterlaten en alles verder schoon achterlaten en geen afwas in de vaatwasser.

Nou ik durfde echt niet aan die eettafel te gaan eten voordat de draden en dikke stofwebben van de lamp waren afgehaald want ik was bang dat het eens in mijn bord terecht kwam. Het enige dat schoon leek was de vloer en daar had je het mee gehad, en daar kwam nog bij dat er schoonmaakkosten betaald moest worden.



Ik ga voortaan als ik weg wil in een hotel zitten, daar wordt het voor je gedaan als je ervoor betaald hebt. Ik vond het zo schandalig dat ik er alleen nog maar in een uiterst geval gebruik van zou maken, maar dat zou wel met tegenzin zijn.