Eerste lachclub van Almere geopend

Lachen is goed en gezond. Daarom heeft Martin Kuijper in Almere de Lachclub opgericht. Het is de bedoeling om elke laatste zaterdag van de maand daar workshops te geven.



Eerst is er een opwarm-oefening om voorzichtig te gaan lachen. Daarna volgen de lachoefeningen en de lachspelletjes. Als afsluiting wordt een lachmeditatie gehouden.



Volgens Kuijper kan minimaal vijf minuten achter elkaar lachen ervoor zorgen dat je daar nog dagen lang blij van bent.

Reacties

27-02-2018 14:11:36 venzje

Oudgediende



Een lachwekkend initiatief...

27-02-2018 14:19:54 stora

Stamgast



Ik lig nu al in een deuk

27-02-2018 14:46:08 Mamsie

Oudgediende



Belachelijk! Lachen zonder echt plezier stelt toch niks voor!



De mensen kunnen beter hier komen bij WMR, daar kan je tenminste écht lachen. Ja toch, lieve vrienden!

