Verstandelijk beperkten krijgen hoge rekening voor opruimen zwerfafval

Twee tot vier kuub afval halen ze wekelijks uit het water in centrum van Rotterdam. De cliŽnten van zorginstelling ASVZ hebben een beperking en zetten zich elke week in voor de stad. Als dagbesteding vissen ze zwerfvuil op. De verwerking ervan is een probleem: de kosten voor het inleveren bij Roteb lopen hoog op.



De ASVZ wordt door de gemeentelijke afvalverwerker Roteb als een bedrijf gezien en die moeten betalen als ze afval inleveren. In containers op straat mag je niet zomaar afval gooien als bedrijf.



De zorginstelling biedt het afvalvissen aan als dagbesteding voor zijn cliŽnten. Mensen met een beperking, die op deze manier wat terug kunnen geven aan de maatschappij.



"In de zomer zijn er veel mensen die op de kades komen en dan zien ze wat we doen", zegt Teamleider Arnoud Janssen. "Meestal steken ze een duim op. En de mensen die hier rond die havens wonen, zijn natuurlijk ook heel blij dat we de havens schoon houden".

De vissers halen van alles uit het water. "Plastic, blikjes, glas", somt Janssen op. "Maar ook fietsen en stoelen. We hebben er ooit een kluis uit gehaald. Tassen met alle spullen er nog in, noem maar op."



Om daar nou voor te moeten betalen vond de teamleider die met zijn cliŽnten door weer en wind in het bootje afval vist wel heel cru. "De VVD in Rotterdam heeft toevallig een site waar je foto's kunt plaatsen van afval dat je tegen komt op straat", aldus Janssen. "Ik heb ze gebeld en toen is het balletje gaan rollen. "

Door aandacht heeft Janssen inmiddels twee aanbiedingen van bedrijven die willen helpen. Een van die bedrijven is een afvalverwerkingsbedrijf. Begin volgende week gaan ze met ASVZ om tafel om te kijken hoe ze kunnen helpen.



Ook de gemeente heeft inmiddels gezegd met de zorginstelling te willen kijken hoe dit probleem kan worden opgelost.

Reacties

27-02-2018 10:30:46 venzje

Oudgediende



WMRindex: 11.522

OTindex: 3.216

De Roteb mag in zijn handjes knijpen dat hun dit werk gratis uit handen wordt genomen, in plaats van een beetje de botte ambtenaar te gaan uithangen.

