11 koude winterweerweetjes

De winter is nog lang het land niet uit. Nog een hele week lang zullen de temperaturen net onder het vriespunt blijven schommelen. Om de gezellige win

Dat lijkt me een goed advies: oostenwind en je moet naar de supermarkt die ten westen van je huis ligt.. dan fiets je dus eerst naar het oosten en dan.. ach, laat ook maar

Quote: Probeer eerst altijd tegen de wind in te fietsen, zodat je daarna met de wind mee kan fietsen

Ik zag een paar weken terug een hermelijntje vlak voor mijn raam op mijn werk. Hartstikke helder wit, terwijl de hele omgeving donker bruin en groenig was. Mooi beestje maar hij viel goed op met die witte bontjas.

Heb ik me al die jaren op het verkeerde deel van het vrouwelijke lichaam gefocust. Ik ga de elektrische deken wat lager in bed leggen.

Quote: Interessant is dat vrouwen 30% meer kans hebben op een orgasme als hun voeten warm zijn.

26-02-2018 16:41:06

De ideale manier om te krabben is: niet krabben. Een ventilatorkacheltje op een veilige plaats in je auto zetten en een tijdje laten draaien. Je stapt dan in een warme, ontdooide auto en kunt gelijk wegrijden.