Dronken man drinkt fles allesreiniger leeg

De politie heeft vrijdagnacht in Etten-Leur de handen vol gehad aan een man die naast liters drank ook een fles allesreiniger achterover had geslagen. Hij is door ambulancepersoneel behandeld en naar het ziekenhuis gebracht.Wijkagent Richard Konings kreeg iets na middernacht een melding dat iemand een fles chloor had leeggedronken. Dat er iets aan de hand was op dat adres in Etten-Leur kwam niet als een verrassing. Zijn collega's waren eerder die dag al in dat huis geweest om een ruzie te sussen.Konings: "Onderweg heb ik met mijn collega besproken hoe we dit moesten aanpakken. Chloor kan ook voor ons gevaarlijk zijn. Denk maar eens aan mond-op-mondbeademing. We besloten om de man in de stabiele zijligging te leggen, zodat hij niet zou stikken als hij moest braken." Al snel werd duidelijk dat de man geen chloor, maar een fles allesreiniger had opgedronken.De ambulance kwam tegelijkertijd aan met de agenten. Terwijl de ambulancemedewerkers naar binnen sprintten, namen de agenten alle apparatuur mee. De dronken man was niet meer aanspreekbaar. "We hebben getest of hij écht bewusteloos was. Dat doen we door het toedienen van pijnprikkels. Als iemand op je nagel knijpt, dan doet dat pijn. Dan reageer je. Hij reageerde nergens meer op."De man moest van het ambulancepersoneel rechtop zitten en dat viel nog niet mee. "We hebben geholpen met een infuus. Daarna moesten we hem vet toedienen. We hebben een klodder mayonaise in zijn mond gestopt en hem laten slikken." Vet zorgt ervoor dat het schoonmaakmiddel niet gaat schuimen in de maag. Dat schuim kan de ingewanden flink beschadigen.In het huis waren nog vijf mannen aanwezig, die waren allemaal stomdronken. De agenten zorgden dat het ambulancepersoneel veilig kon werken. De mannen waren niet agressief, maar spraken geen woord Nederlands, alleen gebrekkig Engels. Voor zover bekend hebben de bewoners niet eerder voor overlast gezorgd. Voor een doorgewinterde agent zoals Konings was deze melding geen alledaagse kost. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er nu aan toe is.