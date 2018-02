China onderneemt actie tegen strippers op begrafenissen

De Chinese regering gaat maatregelen nemen het gebruik om entertainment, zoals strippers, te voorzien op een begrafenis. Zo willen sommige families meer volk bijeen brengen. Het ministerie van Cultuur is van plan om een kliklijn en een premiesysteem voor tips over de praktijken op te richten.



Peking heeft genoeg van enkele opmerkelijke rouwrituelen die op het Chinese platteland al jaren de gewoonte zijn. Daar huren sommige families acteurs, zangers, komieken en, jawel, strippers in om te komen optreden tijdens een begrafenis. Zo hopen ze heel wat aanwezigen te kunnen verzamelen, wat als teken van respect voor de overledene wordt gezien.



De Chinese regering vindt de praktijken “obscene, pornografische en vulgaire optredens” en is van plan er iets aan te doen. Zo heeft het ministerie van Cultuur al laten weten dat het een speciaal telefoonnummer zal aanmaken. Mensen die informatie doorspelen zullen financieel beloond worden, stelt ABC.



Ondanks de kritiek van de regering, zijn er ook mensen die de traditie openlijk verdedigen. In lokale kranten bestempelen experts het fenomeen als “verafgoding van de vruchtbaarheid”. Volgens hen drukt het de wens van de overledene uit om nog veel nakomelingen te krijgen. “Daarom is het erotische optreden op begrafenissen een terugkeer naar prehistorische instincten.” Het valt af te wachten hoe die verklaring bij de experts thuis onthaald wordt.

25-02-2018 16:33:56 De Paus

S Weet je wat, als mijn voorganger Bennie de pijp uit gaat, begin ik hier gelijk mee. Ja, Bennie krijgt al een heel naar kuchje, die gaat niet zo lang meer mee .

Nou en als die dan met zijn neus omhoog tussen zes planken komt te liggen, laten we een paar potige homo-strippers een leuke show geven op zijn begrafenis. Reken maar dat we dan hoge kijkcijfers gaan halen. Ik vind het wel een goed idee om strippers uit te nodigen bij een begrafenisWeet je wat, als mijn voorganger Bennie de pijp uit gaat, begin ik hier gelijk mee. Ja, Bennie krijgt al een heel naar kuchje, die gaat niet zo lang meer meeNou en als die dan met zijn neus omhoog tussen zes planken komt te liggen, laten we een paar potige homo-strippers een leuke show geven op zijn begrafenis. Reken maar dat we dan hoge kijkcijfers gaan halen.

25-02-2018 18:01:43 HHWB

T S Ze ontnemen wel mensen hun baan en dat alleen voor wat ego's. Ieder land heeft prostituees en strippers. Niks verkeerds aan met wanneer dit uit vrije wil is. Ik zie hier dan ook het probleem niet.

25-02-2018 19:42:00 botte bijl

als mensen de oude tradities niet meer willen, dan maken ze nieuwe, zo is het altijd al geweest, en het was ook altijd al zo dat er mensen zijn die daaraan moeten wennen

