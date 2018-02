Hond allergisch voor mensen

Het zag er vorig jaar rond deze tijd niet goed uit voor Adam, een jonge hond met verschrikkelijke huidproblemen. Specialisten van de dierenorganisatie

25-02-2018 10:20:50

Als ik het artikel goed begrijp lijdt de hond dus vooral aan pemphigus foliaceus (een auto-immuun ziekte waarbij het lichaam delen van zichzelf aanvalt) en is de allergie voor menselijke huidschilfers maar een (veel voorkomende) bijzaak.



Hoe dan ook, ik ben blij voor dit lieve beestje dat hij gered is en nu ook van zijn nare problemen verlost is. Hulde aan de mensen die hem geholpen hebben!