Eeneiige tweelingbroers trouwen met eeneiige tweelingzussen

Josh en Jeremy Salyers zijn eeneiige tweelingbroers, Brittany en Briana Deane eeneiige tweelingzussen. De vier stappen deze zomer twee aan twee in het huwelijksbootje. Ze ontmoetten elkaar in augustus vorig jaar op de grootste bijeenkomst voor tweelingen ter wereld. In de plaats Twinsburg in de Amerikaanse staat Ohio. Daar zal ook de trouwplechtigheid zijn.De 34-jarige broers uit Tennessee voelden zich op het tweelingenfestival direct aangetrokken tot de 31-jarige zussen uit Wilmington, Delaware. Josh was helemaal weg van Brittany. De verliefdheid bleek wederzijds, ook bij Jeremy en Briana. Al snel sloegen de twee tweelingen gezellig aan het daten.De zussen wonen en werken tegenwoordig als advocaten bij het Twin Lakes State Park in Virginia. Daar hadden de vier enkele maanden geleden hun eerste afspraakje als kersverse koppels. En het was ook dr dat het dubbele huwelijksaanzoek van Josh en Jeremy plaatsvond. Ze hadden Brittany en Briana wijsgemaakt dat ze een reclamefilmpje voor het park zouden opnemen. Maar toen de regisseur 'actie' riep, gingen de jongens op de knien.,,We schreeuwden allebei natuurlijk ja'', aldus Briana. ,,Het was alsof we buiten ons lichaam traden. We werden gewoon weggeblazen door het aanzoek. Alsof onze droom werkelijkheid werd.'' Het scenario werd samen met 'Inside Edition' uitgezet. Zij filmden alles voor hun Valentijnspecial, die vorige woensdag werd uitgezonden.De heren zijn allebei in loondienst in dezelfde fabriek, net als hun toekomstige wederhelften die voor hetzelfde advocatenkantoor werken. Beide tweelingen wilden van kleins af aan al met een andere identieke tweeling trouwen. Dat zal in augustus dus ook gebeuren. In Twinsburg, Ohio! De vier zijn overigens niet echt bang dat er door de grote uiterlijke gelijkenissen misverstanden zullen ontstaan. ,,We lijken ontzettend veel op elkaar, maar er zijn toch kleine verschillen'', aldus Briana.