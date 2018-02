Dood echtpaar in scene gezet om huurmoord te voorkomen

Overtuigend genoeg, deze foto's? Dat was precies de bedoeling van de politie in Rusland. Deze man en vrouw moesten dood lijken, zodat hun zoon zou geloven dat de huurmoordenaar zijn werk had gedaan.De 22-jarige Rus wilde zo snel mogelijk de erfenis van zijn rijke ouders in Sochi opstrijken. Omdat de jongeman niet zelf zijn handen vuil wilde maken, schakelde hij een zware crimineel in. Die kreeg niet alleen een plattegrond van het huis, maar ook tips om zowel de bewakingscamera's als de waakhonden te omzeilen.Ook zijn 10-jarige zusje wilde de Rus uit de weg ruimen. Als hij bewijs van de moorden onder ogen kreeg, zou hij omgerekend 43.000 euro betalen. Zo schrijft de Britse krant Daily Mail.Wat de zoon echter niet wist, was dat de huurmoordenaar in werkelijkheid een undercover politieagent was. Toen zijn ouders het plan te horen kregen, besloten ze mee te werken met het politieonderzoek en lieten zich fotograferen onder het 'bloed', alsof ze net doodgestoken waren.Meteen nadat de zoon het bedrag overhandigd had, werd hij in de boeien geslagen. Hij riskeert nu vijftien jaar cel.