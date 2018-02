Modellen met afgehakte hoofden op de catwalk

Net toen je dacht dat je alles al had gezien op de catwalk, maakt Gucci het nog wat bonter. Het Italiaanse modebedrijf laat modellen hun afgehakte hoofden dragen tijdens de modeweek in Milaan.Uiteraard ging het om levensechte replica's van de hoofden van de modellen. Anderen kregen een extra oog op het voorhoofd of een slang in de hand. Allemaal symbool voor de veelkleurige, excentrieke herfst- en wintercollectie van Gucci.Alessandre Michele, creatief directeur bij Gucci, is een filmfanaat en vroeg het Italiaanse bedrijf voor special effects, Makinarium, de hoofden en andere accessoires te maken. Zij hadden zes maanden nodig om het klusje via 3D-scans te klaren.De nieuwe collectie van het Italiaanse modemerk werd gepresenteerd in een ruimte die was aangekleed als een operatiezaal.