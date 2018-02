Zwaarste man ter wereld valt 250 kg af

De Mexicaan Juan Pedro Franco, die wordt beschouwd als de meest zwaarlijvige man ter wereld, is maar liefst 250 kilo afgevallen. Binnenkort hoopt hij weer te kunnen lopen.Een paar maanden geleden woog de Mexicaan nog 595 kilo. Omdat het levensgevaarlijk is een patiënt met zo’n grote omvang te opereren, moest Pedro eerst flink afvallen.„Toen wij Pedro in november ontmoetten, zagen wij iemand met extreem overgewicht, gedecompenseerde diabetes en hypothyreoïdie. Omdat hij een derde van zijn gewicht is kwijtgeraakt, is hij nu klaar voor een operatie”, aldus de behandeld arts.Op 9 mei ging hij onder het mes in het ziekenhuis in de Mexicaanse plaats Guadalajara. Een groep Mexicaanse chirurgen heeft eerst een maagverkleining uitgevoerd. Als hij dan na nog eens een paar maanden de helft van zijn gewicht is kwijtgeraakt, is hij klaar voor de volgende stap: een bypass. Op die manier is het risico op hartaanvallen het kleinst.Omdat hij in korte tijd veel moest afvallen, werd de Mexicaan op een mediterraans dieet gezet van veel vlees, vis en groenten. „Ik moest alles op alles zetten om mijn doel te bereiken. Ik eet gezond en ik oefen zoveel als ik kan met een handfiets.Pedro lag de afgelopen zes jaar in bed vanwege zijn extreme overgewicht. De Mexicaan is dan ook dolblij dat de toekomst er voor het eerst sinds lange tijd een stuk rooskleuriger uitziet. „Ik ben klaar om te vechten.”