Japan is veiligste plek om te worden geboren

Dat niet elk kind dezelfde start in het leven krijgt, blijkt eens te meer uit een rapport over zuigelingensterfte van Unicef. Kinderen geboren in Japan, IJsland en Singapore hebben de grootste overlevingskans. In Pakistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Afghanistan overlijden procentueel de meeste baby's voor ze een maand oud zijn.



Acht van de tien minst gunstige plekken om ter wereld te komen, liggen in de Sub-Sahara, zo blijkt uit het onderzoek van het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Pakistan voert die lijst aan met een zuigelingensterfte van 1 op 22. Daarna komen de Centraal-Afrikaanse Republiek (1 op 24) en Afghanistan (1 op 25). Ter vergelijking: in IJsland is de zuigelingensterfte slechts 1 op 1000. Nederland staat op de 156ste plaats met een sterftecijfer van 1 op 400.



,,In de laatste kwarteeuw hebben we het aantal sterfgevallen bij kinderen jonger dan 5 jaar kunnen halveren, maar we hebben niet dezelfde vooruitgang kunnen boeken bij kinderen jonger dan 1 maand", zegt Henriette Fore, uitvoerend directeur van Unicef. ,,Aangezien de meerderheid van deze sterfgevallen te voorkomen is, falen wij bij 's werelds armste baby's", stelt Fore. ,,Jaarlijks sterven wereldwijd 2,6 miljoen baby's nog voor ze een maand oud zijn. Een miljoen van hen sterft op de geboortedag."



Meer dan 80 procent van de sterfgevallen bij zuigelingen is te wijten aan vroeggeboorte, complicaties bij de bevalling of infecties. Door een tekort aan goed opgeleide gezondheidswerkers en verloskundigen krijgen duizenden mensen onvoldoende ondersteuning om te overleven.

Stamgast



Quote:

Ter vergelijking: in IJsland is de zuigelingensterfte slechts 1 op 1000. Nederland staat op de 156ste plaats met een sterftecijfer van 1 op 400.

Dat vind ik toch wel slecht van Nederland dat we zo ver van IJsland af zitten. Dat vind ik toch wel slecht van Nederland dat we zo ver van IJsland af zitten.

Oudgediende



Want bij allochtonen uit landen met een gebrekkige gezondheidszorg is vaak heel veel onwetendheid rondom zwangerschap en geboorte en worden traditionele gebruiken vaak nog geprefereerd boven Europese verloskundige hulp.

En daar gaat het relatief vaker fout als bij autochtone geboorten. @stora : Misschien heeft het te maken met het feit dat er in IJsland geen of nauwelijks allochtonen wonen.Want bij allochtonen uit landen met een gebrekkige gezondheidszorg is vaak heel veel onwetendheid rondom zwangerschap en geboorte en worden traditionele gebruiken vaak nog geprefereerd boven Europese verloskundige hulp.En daar gaat het relatief vaker fout als bij autochtone geboorten.

