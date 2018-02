Agent in burger twee keer op een dag mishandeld

Een Amsterdamse politieagent in burger is afgelopen zaterdag twee keer mishandeld door dezelfde 35-jarige man.



De agent was zaterdagmiddag onderweg van zijn werk naar huis. Op station RAI liep hij rond 13.00 uur door de poortjes. Er liep een man direct achter hem door de poortjes zodat hij niet hoefde te betalen. Daarop sprak de agent in burger hem aan, waarna de 35-jarige direct wat klappen uitdeelde, schrijft Het Parool.



De man werd na zijn daad door de agent gevolgd en belde zijn collega's om het voorval te melden en waarschuwen waar hij zich bevond. Na aankomst op de sportvelden van AFC deelde de 35-jarige man nogmaals klappen uit. Hierna werd de man aangehouden en is hij naar een politiecel gebracht waar hij de nacht heeft doorgebracht.



De mishandelde agent hield een hersenschudding en blauwe plekken over aan het incident. Er is aangifte gedaan tegen de dader. De politie roept getuigen op zich te melden.

23-02-2018 12:05:09 DrZiggy

S De agent misschien toch eens wat beter trainen in zelfverdediging dan

23-02-2018 12:25:46 DrZiggy

S



Ik heb een aantal van die sporten geprobeerd, maar eigenlijk is Krav Maga de enige geweest waar je al vrij snel iets leert waarvan je denkt "Daar heb ik ook echt iets aan". @allone : Het nadeel van veel oosterse vechtsporten is dat je jaren moet trainen om goed genoeg te worden om er daadwerkelijk iets aan te hebben in een echt gevecht.Ik heb een aantal van die sporten geprobeerd, maar eigenlijk is Krav Maga de enige geweest waar je al vrij snel iets leert waarvan je denkt "Daar heb ik ook echt iets aan".

23-02-2018 12:28:01 allone

@DrZiggy : dat weet ik niet, maar ik weet dat mijn zus haar dochter als tiener een paar verdedigingslessen heeft laten nemen, en agenten zouden toch ook een basistraining moeten krijgen.. (of misschien werkte deze politieman op een kantoor)

23-02-2018 13:52:21 De Paus

S @ Quote: Er liep een man direct achter hem door de poortjes zodat hij niet hoefde te betalen.



Hmm, als je bij het begin van de reis hebt ingecheckt dan kun je beter wel bij het uitgangspoortje uitchecken, want anders wordt er 20 euro van je chipkaart afgeschreven. Om niet te hoeven betalen moet je dus zowel niet inchecken als niet uitchecken. En hopen dat je niet onderweg gecontroleerd wordt. Want dan krijg je een boete die er niet om liegt, en dan moet je weer heel veel zwart rijden om dat terug te verdienen.

23-02-2018 14:05:45 DrZiggy

S @De_Paus: En toch zijn er zwartrijders. Je zou bijna zeggen dat logica niet werkt bij bepaalde mensen.



Maar als je bereid bent om iemand direct een paar tikken te verkopen, ben je niet echt bang voor een boete, denk ik.

