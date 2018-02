Urk vernoemt nieuwe straten naar zeehelden uit het koloniale verleden

De J.P. Coenschool in de Indische Buurt krijgt een nieuwe naam. Ouders en leraren willen zich distantiėren van Jan Pieterszoon Coen.



Maar deze randstedelijke discussie over naamswijzigingen van bijvoorbeeld de J.P Coenschool, de Piet Heintunnel of het Mauritshuis, is de Urker gemeenteraad een doorn in het oog. Daarom gaat het vissersdorp straatnamen van een nieuwe wijk vernoemen naar ‘helden uit het koloniale verleden', liefst zeehelden.



Nederland wordt gegijzeld door een 'kleine groep activisten die de baas wil spelen over ons Nederland', denkt het Urker gemeenteraadslid Jan Koffeman, die de motie heeft ingediend. Zijn voorstel is unaniem aangenomen.



Urker raadslid Willem Foppen (CDA) zegt tegen dagblad Trouw dat de discussie gevoerd door wordt ‘mensen die de hele tijd zitten te drammen’.



In de wijk Schokkerhoek moeten ongeveer 1500 woningen komen te staan.

Reacties

23-02-2018 09:12:49 DrZiggy

S Ik wist niet eens dat we hier nu ook al problemen mee moesten hebben.

Ik hou het allemaal niet meer bij wat tegenwoordig echt niet meer kan, omdat ergens iemand er aanstoot aangeeft en een paar schapen meeneemt in zijn verontwaardiging.

23-02-2018 09:52:29 allone

En ik voorspel dat we er nog niet mee klaar zijn..

Maar de Urkers trekken er zich dus niets van aan, en gaan lekker tegen de storm in @DrZiggy : aangezien mijn moeder bij het Van Heutsz Monument woont, dat nu dus niet meer zo heet omdat het niet zo mag heten, heb ik dit ingewikkelde drama uit eerste hand mogen vernemen.En ik voorspel dat we er nog niet mee klaar zijn..Maar de Urkers trekken er zich dus niets van aan, en gaan lekker tegen de storm in

23-02-2018 10:06:31 DrZiggy

S Daar werd wel al heel lang tegen geprotesteerd, vanaf dag 1 zelfs.



Dit zijn dingen waar nog nooit een haan naar gekraaid heeft en opeens is er ergens een verdwaalde "verzetsheld" die het grote onrecht wel even via facebook/twitter gaat oplossen door hard te schreeuwen dat het echt niet kan. Of een politicus die wat aandacht wil.

23-02-2018 14:01:27 De Paus

S Lees bijvoorbeeld dit:

Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij in 1621 de Banda-eilanden, waar de bevolking in strijd met een afgedwongen verdragsafspraak nootmuskaat bleef verkopen aan Portugezen en Engelsen. Deze veel gezochte specerij kwam destijds alleen hier voor. Wie de Banda-eilanden bezat, had het monopolie. Nagenoeg alle Bandanezen werden bij die actie op soms gruwelijke wijze vermoord. Van de ongeveer 15.000 bewoners overleefden er een paar honderd, die werden afgevoerd naar Batavia. Het leverde hem de bijnaam "Slachter van Banda" op.[23]. Hmm, ik ben het er wel mee eens dat het gedram is om namen van straten en zo te veranderen. Maar om nieuwe straten naar dit soort mensen te gaan noemen vind ik weer het andere uiterste. Volgens de wikipedia was die J.P. Coen toch niet zo'n heel frisse ventLees bijvoorbeeld dit:Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij in 1621 de Banda-eilanden, waar de bevolking in strijd met een afgedwongen verdragsafspraak nootmuskaat bleef verkopen aan Portugezen en Engelsen. Deze veel gezochte specerij kwam destijds alleen hier voor. Wie de Banda-eilanden bezat, had het monopolie. Nagenoeg alle Bandanezen werden bij die actie op soms gruwelijke wijze vermoord. Van de ongeveer 15.000 bewoners overleefden er een paar honderd, die werden afgevoerd naar Batavia. Het leverde hem de bijnaam "Slachter van Banda" op.[23].

23-02-2018 14:38:36 allone

@De_Paus: oh, hij was zeker geen lieverdje, dat ben ik met je eens, en van mij hoeft hij niet ge/vernoemd te worden.. maar hij leefde in een andere tijd, en oorlog is oorlog, ook nu worden er (helaas) nog mensen afgeslacht. Daarmee wil ik niks goed praten, maar om daar nu nog zoveel heibel om te maken, we kunnen het verleden niet meer veranderen.

23-02-2018 18:27:45 botte bijl

het is niet handig van die gemeenteraad

