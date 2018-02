Verkleurende zwembroek van Apeldoornse student komt er

Saxion-student Tom van Dieren kan zijn verkleurende zwembroek in productie nemen. Hij werkte anderhalf jaar lang aan de ontwikkeling van de stof die verkleurt bij hitte of kou.Dinsdagochtend ging zijn project online bij crowdfundingssite Kickstarter. Binnen een uur had Tom 2000 euro. Aan het einde van de dag was er bijna 17.000 euro bijeengebracht. De student wilde 15.000 euro binnen 30 dagen bijeen sprokkelen zodat hij de zwembroek kon gaan produceren. Nu gaat het om n soort, bij 30.000 euro kan hij een tweede kleur zwembroek gaan maken.