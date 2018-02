Nederlandse piloot wint internationale fotoprijs

De Nederlandse piloot Christiaan van Heijst maakte een serie nachtfoto's vanuit de cockpit van een Boeing 747. En dat heeft hem nu een prijs opgeleverd van de International Photographer of the Year."Een combinatie van de mens en technologie in een warme omgeving van de cockpit, in zijn natuurlijke habitat", luidt het oordeel van de jury. Van Heijst won in de categorie International Discovery.De foto's ogen bijna surrealistisch. Ze zijn genomen vanuit een perspectief dat voor een gemiddeld mens niet toegankelijk is. Zo legde Van Heijst het noorderlicht vast vanuit de cockpit.Voor Van Heijst begon fotografie ooit als een hobby. Hij verdient zijn geld met zijn werk als piloot op vrachtvliegtuigen. De passie voor fotograferen vanuit de cockpit begon veertien jaar geleden, toen hij begon met vliegen. De eerste zeven jaar van zijn carrière vloog Van Heijst vooral in Centraal-Azië, rond landen als Afghanistan."Ik besefte dat niet alleen het perspectief zo interessant was, maar ook de avonturen die ik daar beleefde. Ik zag dingen die voor heel weinig mensen toegankelijk zijn. Het was zoiets bijzonders, dat moest ik vastleggen. Het groeide al heel snel naar iets groters."De afgelopen jaren ging zijn carrière als piloot vooruit. Hij ging grotere toestellen vliegen, langere afstanden. Zijn fotografie evolueerde mee. "Ik heb nu hele professionele apparatuur aan boord. Ik kan heel gevoelige dingen vastleggen, zoals maanlicht en noorderlicht. Dingen die heel erg mooi zijn, zeker vanuit de cockpit. Het licht is altijd anders, de wolken veranderen constant. Dat kan met een minuut weer weg zijn. Het is een uitdaging om dat ene moment vast te leggen."Van Heijst fotografeert alleen op grote hoogte, als er geen werkdruk is, de automatische piloot het werk doet en zijn collega's de wacht houden. "Je moet je voorstellen: een vlucht van acht uur, dan gebeurt er niet zoveel. Je kan even je benen strekken en koffie zetten. Op die momenten pak ik mijn camera en maak ik een foto. De foto's zijn leuk en aardig, zolang het mijn werkzaamheden niet in de weg zit."Met de jaren heeft Van Heijst als fotograaf wel een naam opgebouwd in de luchtvaart. Collega's zijn enthousiast over zijn foto's en kijken ernaar uit om met hem te werken. "Ze waarderen het enorm", zegt de piloot. "Ik dacht eerder dat de foto's alleen leuk waren voor mensen die niet vliegen. Maar collega's kunnen op deze manier laten zien wat ons werk inhoudt. Het werk als vrachtvlieger is heel ontoegankelijk voor de buitenwereld."Volgens Van Heijst is vliegen op een vrachtvliegtuig anders dan op een passagiersvliegtuig. Piloten op vrachtvliegtuigen zijn heel erg op zichzelf aangewezen. Er zijn geen stewardessen die eventuele mankementen opmerken.Ook zijn vrachtvliegers soms wel twee tot drie weken aaneengesloten onderweg. "Het is een nomadenbestaan, we vliegen soms weken van hot naar her. Wij vliegen routes die geen enkel passagiersvliegtuig vliegt, omdat daar geen passagiers te vervoeren zijn."De cockpitfoto's van Van Heijst zijn inmiddels wereldwijd opgepikt. "De kracht van mijn foto's is misschien wel dat er geen politieke boodschap in zit. Het is universeel, voor iedereen wereldwijd heeft het iets moois."Een favoriete foto heeft Van Heijst niet, bijzondere herinneringen wel. "Een van de allermooiste dingen die ik heb gezien was heel moeilijk vast te leggen in een plaat. Het was een hele lange vlucht van Chicago naar Zhengzhou in China, via de Noordpool.""Zo'n 7,5 uur lang hebben we een waanzinnige show van het noorderlicht gezien. Van alle kanten, van horizon tot horizon. Het was genieten. We vlogen over de Noordelijke IJszee en het noorderlicht werd gereflecteerd door de ijsschotsen in het water. Dat was ongelooflijk mooi. Ik heb er foto's van gemaakt, maar het vat niet samen hoe mooi het was, die bewegingen."