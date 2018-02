Japanner krijgt voogdij over zijn 13 kleuters

Een Thaise rechter heeft een Japanse zakenman de voogdij gegeven over de dertien kinderen die hij in 2014 verwekte bij draagmoeders. Volgens de rechter is het in het belang van de kinderen dat ze opgroeien bij hun vader.



De man, destijds 24, bevruchtte donor-eicellen en bracht die in bij de negen draagmoeders. Het is niet bekendgemaakt waar de man de eicellen vandaan had.



Toen de groep kinderen werd ontdekt in een gehuurd appartement, ontstond er een rel over deze 'babyfabriek'. De kinderen werden daarom in pleeghuizen geplaatst. De vader vecht sindsdien om de voogdij. De draagmoeders hadden enkele duizenden euro's gekregen voor hun moeite.



De man, zoon van een telecomtopman, zegt dat hij is opgegroeid in een groot gezin en zijn kinderen hetzelfde wil bieden. De zaak kreeg veel aandacht in Zuidoost-AziŽ, waar de afgelopen jaren misstanden met draagmoeders tot veel kritiek hebben geleid.



De Thaise rechter ziet geen bezwaren. De man is vermogend, heeft geen strafblad en er zijn geen aanwijzingen dat hij iets met mensensmokkel te maken heeft. Daarom mogen de dertien kinderen, inmiddels kleuters, met hem vertrekken naar Japan. De man had in 2015 al de voogdij gekregen over drie andere baby's.

Wat een begin voor deze kinderen. Zullen ze nog in staat zijn zich aan mensen te hechten? En wie gaat er voor de kinderen zorgen, 16 nanny's uit Thailand?

