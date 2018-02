Ref dreigt met rood voor gebruik verkeerde taal

Als dat maar geen opvolging krijgt in de Belgische competitie: een Spaanse scheidsrechter heeft bij de wedstrijd tussen Elgoibar en Idiazabal, twee teams uit het Baskenland, spelers gewaarschuwd dat zij een rode kaart onder de neus zouden krijgen in het geval zij tijdens de wedstrijd Baskisch zouden spreken.



Naar verluidt was dat omdat de ref het Baskisch niet machtig is en hij schrik had zonder het te weten uitgescholden te worden. De afgevaardigde voor sport en cultuur van de regio, Denis Itxaso, wil desondanks meer tekst (Spaans of Baskisch) en uitleg. De referee is inmiddels al gerustgesteld: zijn dreiging met rood komt niet voor de groene tafel.

22-02-2018 10:26:18 DrZiggy

S Iedere dag leer ik weer wat nieuws op WMR, in dit geval de uitdrukking "De groene tafel". Wat heeft een groene tafel met een bestuur te maken?



22-02-2018 10:31:41 allone

Ik vraag me wel af of dit toegestaan is, iemand een rode kaart geven om deze reden

en hoezo 'verkeerde' taal ..



Laatste edit 22-02-2018 10:39 @DrZiggy : ik kende hem ook nog niet, maar blijkbaar is aan de groene tafel zitten een spreekwoord dat betekent bestuurslid zijn.Ik vraag me wel af of dit toegestaan is, iemand een rode kaart geven om deze redenen hoezo 'verkeerde' taal ..

22-02-2018 11:00:21 BatFish

@allone : Spanjaarden die alleen Castellano (het officiele Spaans) spreken vinden alle regionale talen (Baskisch, Catalaans, Gallego) per definitie fout.

22-02-2018 11:36:16 venzje

@allone :

blijkbaar is aan de groene tafel zitten een spreekwoord dat betekent bestuurslid zijn. Quoteblijkbaar is aan de groene tafel zitten een spreekwoord dat betekent bestuurslid zijn. Dat klopt.

22-02-2018 11:42:07 DrZiggy

S



Laatste edit 22-02-2018 11:42 @venzje : Ik denk dat we allemaal die site gevonden hadden, om tot die conclusie te komen. Tussen alle berichten over een balletvoorstelling met dezelfde naam

22-02-2018 13:56:27 venzje

Het was dan ook bedoeld voor de minder bedreven internetters onder ons. Er zijn bijvoorbeeld ook veel niet-reagerende meelezers waarvan wij de capaciteiten op dat gebied niet kunnen inschatten.. @DrZiggy : De meesten van ons, WMR-verslaafden, ongetwijfeld.Het was dan ook bedoeld voor de minder bedreven internetters onder ons. Er zijn bijvoorbeeld ook veel niet-reagerende meelezers waarvan wij de capaciteiten op dat gebied niet kunnen inschatten..

