Vrouw gelooft haar ogen niet na bestelling bij McDonalds

Een Britse klant van de fastfoodketen McDonald’s is meer dan teleurgesteld wanneer ze in haar bestelling mozzarellasticks geen spoor van kaas kan vinden. “Het was gewoon een holle korst”, zegt ze.Toen de 24-jarige Catherine Murphy in haar kazige snacks beet, merkte ze dat McDonald’s een cruciaal ingrediënt vergeten was. Elk van de drie mozzarellasticks die ze besteld had, bleek niets meer dan een gefrituurd omhulsel te hebben.“Ik stond versteld. Ik keek er echt naar uit om mijn favoriete snack nog eens te eten, maar het was niets meer dan een korst zonder kaas in”, laat de vrouw weten. Ze betaalde omgerekend ongeveer 1,80 euro voor de snack die nog maar sinds een week terug op het menu staat.Het is niet de eerste keer dat de fastfoodgigant zijn klanten teleurstelt. In 2016 kregen enkele twitteraars al met dezelfde lege kaasstengels te maken. Zij postten toen misnoegd foto’s van hun bestellingen op het sociale medium.