Duitsland en Canada winnen goud in dezelfde wedstrijd

Een bijzonder moment maandagavond bij de bobslee-finales voor duo's. Duitsland en Canada racen précies even snel, en daarom krijgen beide teams een gouden medaille!



Bij het bobsleeën doen alle teams vier rondes op de baan. De tijden worden bij elkaar opgeteld.



Bij de laatste ronde was het al duidelijk dat de teams heel erg dicht bij elkaar lagen. Uiteindelijk eindigde dus Duitsland én Canada in 3.16,86. Ze hadden het gelijk door, en konden daardoor samen de overwinning vieren.



Omdat twee teams goud winnen, is er geen zilveren medaille. De bronzen medaille is voor Letland.



Reacties

21-02-2018 18:08:17 stora

Stamgast



WMRindex: 9.058

OTindex: 1.111

Dat is wel heel apart dat ze exact de zelfde tijd hebben.

21-02-2018 18:13:03 allone

Stamgast



WMRindex: 32.426

OTindex: 62.941

@stora : vooral ook omdat het zo precies gemeten wordt

21-02-2018 19:16:59 TonK

Senior lid

WMRindex: 879

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

@stora : @allone : ik vraag me af hoe het tweede team dat van start ging zo nauwkeurig wat kon afremmen om zo met een gelijke tijd te eindigen als het eerst gestarte team...

21-02-2018 19:47:13 stora

Stamgast



WMRindex: 9.058

OTindex: 1.111



Net als een hole in one bij golf. @TonK , dat noemen ze timing.Net als een hole in one bij golf.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: