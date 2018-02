Ruim 208 miljoen euro dankzij flitspalen

De 623 flitspalen van Nederland zorgden in 2017 voor 3.893.848 boetes voor snelheidsovertredingen. Het leverde het Centraal Justitieel Incassobureau 208.158.637 euro op. Welke flitspaal was het lucratiefst? En hoeveel verdient de overheid aan die flitspaal bij u om de hoek? Elsevier Weekblad bracht het in kaart.



Favoriete flitspaal van het Rijk is ongetwijfeld paal 3232, aan de Wippolderlaan bij Wateringen. Deze flitspaal bracht liefst 2.868.736 euro op en flitste elke 11 minuten een snelheidsovertreder. Een speciale vermelding krijgt paal 3850 aan de Vasteland in Rotterdam. Hoewel deze paal in het hele jaar slechts 9 snelheidsovertreders flitste, bracht dat een gemiddeld bedrag van 120 euro per bekeuring op, tegenover een landelijk gemiddelde van ruim 53 euro per bekeuring.



Het aantal flitspalen nam sterk af in de afgelopen jaren. In 2011 waren er ongeveer 1.400 flitspalen in Nederland, in 2017 waren dat er nog maar 623. Tijdens de vervanging van de oude analoge flitspalen door de huidige digitale flitspalen is opnieuw beoordeeld welke plekken in aanmerking moesten komen, zei voormalig VVD-minister van Justitie Ard van der Steur in 2016. Dit is op grond van verkeersveiligheid bepaald.

Reacties

21-02-2018 17:30:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 29.583

OTindex: 61.184

Zo harkt de overheid flitsend snel geld binnen.

21-02-2018 19:21:22 TonK

Senior lid

WMRindex: 879

OTindex: 96

Wnplts: Dorst

In West Brabant staan maar drie werkende flitspalen; in Breda. Ale drie op de Backer en Ruebweg. Óf er moeten er nieuwe geplaatst zijn...

