Romeinse bokshandschoenen gevonden bij Muur van Hadrianus

Bij de Muur van Hadrianus in Engeland zijn twee leren bokshandschoenen van de Romeinen gevonden uit ongeveer 120 na Christus. Dat meldt The Guardian. Het zijn waarschijnlijk de enige exemplaren die de eeuwen hebben overleefd.De twee handschoenen, die op het oog geen paar vormen, zijn gevonden in een Romeinse legerplaats, die vorig jaar werd gevonden onder een stenen fort uit de vierde eeuw. Dat was het fort van Vindolanda ten zuiden van de muur van Hadrianus bij Hexham.Boksen was een populaire sport bij de Romeinen, gezien de talloze verwijzingen ernaar in teksten en afbeeldingen uit die tijd. De leren bokshandschoenen waren eigenlijk een soort banden die om de knokkels van de hand zaten en die waren gevuld met natuurlijke materialen om schokken te absorberen.De handschoenen zijn niet vervormd en passen nog steeds om een normale hand. In één van de handschoenen zijn zelfs de afdrukken van de knokkels te zien. De grootste van de twee is ooit gerepareerd. In de opgegraven legerbarak is ook een compleet zwaard gevonden. De spullen zijn opmerkelijk goed geconserveerd doordat ze 2000 jaar onder een stenen vloer hebben gelegen waardoor er geen zuurstof bij is gekomen.De vondsten worden tentoongesteld in het museum bij het voormalige fort van Vindolanda.