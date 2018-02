Leeuwin adopteert springbokje nadat haar welpen werden doodgebeten

De Amerikaanse natuurfotograaf Gordon Donovan heeft in het Etosha National Park in NamibiŽ (Afrika) een ongebruikelijk, extreem vertederend tafereel vastgelegd: een volwassen leeuwin die zich liefdevol ontfermt over een piepjong antilopekalfje. Springbokken gelden onder normale omstandigheden als prooi voor leeuwen. In dit geval werd het dier niet met huid en haar verslonden, maar schoongelikt en vertroeteld als leeuwenwelp.Volgens de fotograaf was hij aanvankelijk in shock toen hij van dichtbij zag dat de leeuwin het volstrekt kansloze bokje te pakken kreeg. ,,Ik verwachtte niks anders dan moord, maar in plaats daarvan begon de carnivoor het waarschijnlijk pasgeboren antilopejong uitgebreid te wassen en koesteren'', zo vertelde hij aan Amerikaanse media. ,,De leeuwin beschermde het bokje ook tegen andere leeuwen in de buurt. Ze behandelde het dier als haar kind en leek het liefdevol te hebben geadopteerd.''Medewerkers van het natuurpark stelden later dat de welpjes van de leeuwin kort daarvoor waren doodgebeten door een dominant mannetje dat na gevechten lid was geworden van de groep. ,,Ze projecteerde haar moederinstinct op een potentiŽle, natuurlijke prooi: de antilope'', aldus Donovan die na het nemen van de bizarre foto's weer huiswaarts keerde.De kiekjes van de zorgzaam ogende leeuwin en het springbokje gaan de hele wereld over. Het tafereel is 'te schattig voor woorden' en 'extreem vertederend'. Maar er zijn ook verklarende reacties. Zo stelt Craig Parker, directeur van een in leeuwen gespecialiseerd onderzoeksinstituut in Minnesota (VS), dat de leeuwin de antilope zeer waarschijnlijk inmiddels al lang en breed heeft opgegeten. ,,Het is heel normaal dat katachtigen geruime tijd met hun prooi spelen. Dat kan er heel zachtaardig uitzien, maar het eindigt altijd in drama.''