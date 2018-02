Buurvrouw woest om ambulance voor de deur

'Tenzij dit busje er staat voor nummer 14, heeft u geen enkel recht om hier te parkeren'. Britse ambulancemedewerkers vonden die tekst op een briefje onder de ruitenwisser. Achtergelaten door een boze buurvrouw.Ambulancemedewerkers van West Midlands Ambulance Service waren afgekomen op een spoedgeval in Stoke-on-Trent. Ze hadden de ambulance daarbij geparkeerd voor een huis.De vrouw bij wie ze voor de deur stonden was daar woest over. Ze liet een briefje achter op de ambulance. "Tenzij dit busje voor nummer 14 is, heeft u geen enkel recht om hier te staan. Het kan me niet schelen, al stort de hele straat in. Schiet op en haal je busje weg bij mijn huis."Het briefje werd op Twitter gedeeld door ambulancemedewerker Katie Tudor. "Zo triest. Ik kreeg dit doorgestuurd van één van onze teams", schrijft ze. "Naast dit briefje op de ambulance werden ze ook nog eens uitgescholden."Tudor zegt tegen de Daily Mail dat het 'verschrikkelijk' is. "Ze blokkeerden de weg helemaal niet, ze stonden gewoon op een parkeerplaats. Blijkbaar was deze vrouw niet blij dat er een ambulance bij haar huis stond."De politie doet onderzoek naar het briefje en de scheldpartij, laat een agent weten. "Het is belangrijk dat mensen die levens redden, zich veilig voelen bij hun werk. Ik weet zeker dat 99,99% van de bevolking er zo over denkt."Bij de ambulancedienst zijn ze verbijsterd. "Mensen beseffen kennelijk niet hoe belangrijk ons werk is", zegt de manager van het team. "Als we een weg blokkeren doen we dat niet voor de lol. We krijgen steeds vaker te maken met scheldpartijen."