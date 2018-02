Agenten redden zes vissen uit een gestolen scooter

Toen de Amsterdamse politie zondagmiddag een gestolen scooter uit de Sloterplas takelde, bleek het voertuig vol te zitten met vissen.Agenten in Nieuw-West kregen een melding van een scooter in de Sloterplas. Deze bleek eerder te zijn gestolen. Met hulp van het Team Transport trokken ze de snorfiets op het droge.Maar al snel bleek dat de politie niet alleen een scooter boven water had gehaald. In het voertuig bevonden zich inmiddels wat vissen. 'Wij hebben welgeteld zes vissen kunnen redden', schrijft een agent op Facebook.De eigenaar van de gestolen scooter is inmiddels op de hoogte gesteld.