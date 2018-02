Apple zit met een probleem op hun futuristische nieuwe kantoor

Apple kondigde een tijd geleden met veel toeters en bellen hun nieuwe, futuristische kantoor aan. Door de ronde vorm en het vele glas kreeg het al snel de bijnaam 'the spaceship'. Apple werd overal gelauwerd voor hun prachtige nieuwe gebouw. Maar de medewerkers van de techgigant die in het gebouw werken, denken daar waarschijnlijk al anders over. Zo zouden er voortdurend medewerkers tegen de glazen muren lopen ...Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt: met je smartphone in je handen, geconcentreerd op het scherm, rondlopen en ei zo na tegen een paal of een muur lopen. Wel, beeld je dan maar eens in dat zowat alle muren uit, perfect proper, glas bestaan. Dan zit je dus met een probleem. En dat ondervinden de vele Apple-medewerkers die in het nieuwe kantoorgebouw van de techgigant werken aan den lijve.Er zouden namelijk voortdurend mensen tegen de muren en deuren lopen. Zo erg zelfs dat er af en toe verplegers moeten bijgehaald worden. Al minstens twee medewerkers liepen zo hard tegen een glazen deur of wand dat de ziekenwagen moest gebeld worden, dat meldt MarketWatch. Volgens techwebsite The Verge zouden er al post-its op de muren en duren geplakt zijn om erger te voorkomen, maar die werden al snel weer verwijderd "omdat ze het prachtige design van het gebouw teniet doen".Het lijkt misschien een leuke grap, maar het gebouw zou wel eens in strijd kunnen zijn met de wet. Het Californische recht stelt namelijk dat medewerkers "beschermd moeten zijn tegen het gevaar om door glas te lopen door barrières te plaatsen of markeringen aan te brengen". Hun prachtige gebouw zou Apple dus een fikse boete kunnen opleveren ...Het kantoor, dat in april open moest gaan maar pas in augustus ook echt kon gebruikt worden, kostte Apple zo'n 4,2 miljard euro. Het futuristische gebouw kreeg ook al snel kritiek. Zo wilden vele medewerkers er eerst niet werken, omdat de grote open ruimtes hen te veel zouden afleiden en minder efficiënt zouden maken.