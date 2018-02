Dader heeft spijt van diefstal eeuwenoude cello





Donderdag werd Gaillard overvallen in de buurt van haar woning in Parijs. De met een mes bewapende overvaller nam haar muziekkoffer en mobiele telefoon mee en vluchtte te voet.



Wanhopig plaatste Gaillard een oproep op Facebook over de cello, die ze langdurig te leen kreeg van een bank. Het bericht werd 10.000 keer gedeeld.



Ruit ingeslagen

Al snel kreeg de celliste een telefoontje dat het instrument buiten haar appartement lag. Ze vond de cello in een auto waarvan de ruit was ingeslagen.



"Ik heb twee dagen niet kunnen slapen. Ik ben zo blij dat ik het instrument terug heb. Het was een nachtmerrie van twee dagen", reageerde Gaillard. De cello werd in goede staat teruggevonden.



De politie denkt dat de straatrover nooit uit was op het dure instrument. "Zoiets verkoop je niet even aan een heler op een straathoek."

Foto De Franse celliste OphÚlie Gaillard heeft haar eeuwenoude instrument terug, twee dagen nadat ze hem was kwijtgeraakt bij een straatroof. De cello uit 1737 van bouwer Gofriller is 1,3 miljoen euro waard.Donderdag werd Gaillard overvallen in de buurt van haar woning in Parijs. De met een mes bewapende overvaller nam haar muziekkoffer en mobiele telefoon mee en vluchtte te voet.Wanhopig plaatste Gaillard een oproep op Facebook over de cello, die ze langdurig te leen kreeg van een bank. Het bericht werd 10.000 keer gedeeld.Ruit ingeslagenAl snel kreeg de celliste een telefoontje dat het instrument buiten haar appartement lag. Ze vond de cello in een auto waarvan de ruit was ingeslagen."Ik heb twee dagen niet kunnen slapen. Ik ben zo blij dat ik het instrument terug heb. Het was een nachtmerrie van twee dagen", reageerde Gaillard. De cello werd in goede staat teruggevonden.De politie denkt dat de straatrover nooit uit was op het dure instrument. "Zoiets verkoop je niet even aan een heler op een straathoek."

Reacties

19-02-2018 19:21:48 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 5.287

OTindex: 142

T S Eigenaar van de auto zal ook wel blij zijn met deze goede daad....

19-02-2018 19:55:56 stora

Stamgast



WMRindex: 9.034

OTindex: 1.111

Nou iedereen weet dat ze zo'n duur ding heeft zal die wel verdwijnen.

19-02-2018 20:06:35 AndreJanssen

Senior lid

WMRindex: 195

OTindex: 3

1,3 miljoen euro voor zo'n oud barrel ???? Voor nog geen 500 euro koop je een splinternieuwe !!!!

19-02-2018 20:45:20 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.980

OTindex: 9.248

S Volgens mij als misdaad expert en tevens Paus zit dat toch iets anders in elkaar.

De dief was ingehuurd om met een plastic nepmes een zogenaamde nepoverval te plegen. Dan zou de verzekering 1,3 miljoen euro moeten uitbetalen. De overvaller zou dan 10 procent van de buit krijgen. Maar toen kort na de schademelding bleek dat het certificaat van echtheid van de zogenaamd zo dure viool een vervalsing was, kreeg de nep-overvaller te horen dat dat niet doorging. Toen dacht die, wat moet ik met dat ding en toen heeft hij het op zijn eigen manier terug gegeven, want waar laat je als dakloze zo'n viool.

19-02-2018 21:04:09 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 8.980

OTindex: 9.248

S Ik vergeet nog de helft. Het was de bedoeling dat de verzekering eerst 1,3 miljoen zou uitkeren aan de violist. Enige tijd later zou dan een zogenaamde criminele organisatie via een tussenpersoon uit Vaticaanstad de viool terug verkopen aan de verzekeringsmaatsschappij voor een kwart miljoen. De verzekering zou dan de viool weer terug willen geven aan de violist en de 1,3 miljoen schadevergoeding weer terug willen vangen. Maar afgesproken was dat de violist dan juist net met de noorderzon was vertrokken, met 1,3 miljoen kun je een boel doen natuurlijk. De opbrengst was dan 1,3 plus 0,25 = 1,55 miljoen min 10 procent van 1,3 miljoen voor de nepovervaller en 0,1 miljoen bemiddelingsgeld voor onze Vaticaanse tussenpersoon. Maar doordat de vervalsing van het cetificaat niet goed genoeg was uitgevoerd is het helaas niet doorgegaan. Toch wel jammer ergens.

19-02-2018 22:00:50 Mikepower

Erelid



WMRindex: 2.226

OTindex: 75

Eh wat moet je met zo'n ding. Vijftig piek ofzo...



Laatste edit 19-02-2018 22:01

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: