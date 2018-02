Mysterie: Frans dorpje hangt al twee weken lang vol met onderbroeken

Een mysterie in het Franse dorpje Poligny. De afgelopen twee weken verschijnen daar plotseling waslijnen met ondergoed op straat, maar niemand weet wie het doet of waarom.Al sinds 5 februari worden er in het dorpje 's nachts waslijnen met ondergoed opgehangen. Er hangen boxershorts in alle kleuren, slipjes en pikante strings. De onderbroeken trekken inmiddels de aandacht van mensen over de hele wereld, toch weet niemand waarom ze er hangen."Tot nu toe heeft niemand de actie opgeŽist", zegt het gemeentebestuur. "Er moeten inwoners van het dorp zijn die meer van deze actie weten, maar niemand zegt iets. Het enige dat zeker is, is dat de actie niemand kwaad doet. Het hele land heeft het nu over ons." De gemeente hoopt dat er meer toeristen naar het dorp komen door de actie.Toch is de theorie dat de onderbroeken juist zijn opgehangen om te voorkomen dat er meer toeristen naar het dorp komen. Er zijn plannen voor een nieuwe Center Parcs-vestiging in de bossen rond het dorp. Volgens geruchten zijn de vergunningen voor het park niet volgens het boekje toegekend.Bewoners zouden tegen het park willen protesteren door de vuile was buiten te hangen. Volgens het gemeentebestuur is dat onzin.