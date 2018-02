Francaise in appartement door eigen herdershonden opgegeten

Een alleenstaande 60-jarige vrouw uit het Franse Rouvray blijkt te zijn opgegeten door haar zes Mechelse herders. De politie vond afgelopen dinsdag alleen een menselijke schedel en een aantal beenderen toen ze het appartement van de vrouw binnengingen.



De agenten kwamen af op een melding van buurtbewoners die zeiden dat zij de vrouw en haar honden al drie weken niet hadden gezien. Ook beantwoordde zij geen oproepen, melden verschillende Franse media vandaag.



Toen de agenten de deur openden troffen zij vijf hongerige honden aan. De zesde was waarschijnlijk ook opgegeten. Het Franse forensisch instituut zal autopsie op de schedel doen, maar het zal moeilijk worden om de datum en de oorzaak van het overlijden van de vrouw te bepalen.



Het is vooralsnog onduidelijk of het de honden waren die de 60-jarige hebben gedood of dat ze gestorven is voordat ze door haar dieren werd opgegeten. De vrouw was ziek.

Reacties

19-02-2018 11:48:24 SamuiAxe

Erelid



WMRindex: 2.967

OTindex: 671

Logica zegt dat de vrouw plotseling is overleden en dat de honden na dagenlang niets te vreten te hebben gehad ze aan de vrouw begonnen zijn. Nood breekt wetten, bovendien verandert je lichaamsgeur aanmerkelijk als je een paar dagen dood bent, je verandert van het lieve baasje tot een stuk vlees. Ze waren ten einde raad, dat moge blijken uit het feit dat ze zelfs een soortgenoot hebben opgevreten. Ik hoop dat ze niet afgemaakt zijn..



.



Laatste edit 19-02-2018 11:48

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: